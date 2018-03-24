Ее пытали: страшные подробности убийства 2-летней девочки на Черниговщине

Убитую 2-летнюю девочку в селе Мыльники Нежинского района Черниговской области перед смертью жестоко били, пытали и насиловали.

23 марта состоялись похороны ребенка, проститься с которым пришло все село. Как сообщается на странице "Типовий Чернігів" в Facebook, над ребенком издевались, у него "порванный рот, разорванные и обожженные половые органы, многочисленные переломы и гематомы. Ее пытали и насиловали.

Убил ребенка мужчина, у которого дома гостили мама погибшей и еще одна ее дочь. При этом женщина заявила полиции, что побои на теле ребенка - это эпилептический припадок. По ее словам, девочка якобы сама тяжело травмировалась, когда упала.

Однако экспертиза нашла на теле ребенка травмы, которые он не мог нанести себе сам. Позже задержали и подозреваемого: им оказался судимый мужчина, который подался в бега. По данным активистов "С 14", это Назар Красуля. До суда его поместили в СИЗО Чернигова на 60 суток.

В отношении матери также было открыто головное производство по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Повреждения получила и 5-летняя сестра погибшей девочки, которая сейчас находится в больнице. "Люди рассказывают, что ее также насиловали и били. Девочка боится мужчин. Мрази и чудовищу Назару Красуле была мало матери девочек, своей бывшей жены и даже родной сестры! Эта мразь насиловала детей! Селяне рассказывают, что детей не выпускали на улицу в течение 3 месяцев", -сообщают активисты.

По словам местных жителей, мать погибшей девочки - алкоголичка, которая абсолютно не следила за своими детьми.

Как писал "Обозреватель", ранее Крым потрясло страшное убийство семьи с 4-летним ребенком.