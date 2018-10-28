''Едва выживают!'' Террорист Прилепин внезапно раскритиковал ''ДНР''

Российский писатель Захар Прилепин пожаловался, что батальону террористов "ДНР", бывшему раннее под его командованием, три месяца не платят зарплату.

Об этом он заявил в своем блоге на одном из пропагандистских ресурсов. Он уточнил, что боевикам перестали оплачивать "службу" после того, как новое руководство "республики" перевело батальон под крыло "МВД ДНР".

"Были определённые ведомственные, как это называется, "тёрки", но на сегодняшний момент всё в целом улажено", - написал Прилепин, заявив, что террористы в результате "получили боевое распоряжение о выходе на, пожалуй, один из самых тяжёлых участков фронта".

Захар Прилепин

"Осталось, однако, одна проблема, которая до сих пор не улажена. Наш батальон так и не получил зарплату за последние три месяца (июль, август, сентябрь. - Ред.) службы в составе полка спецназначения", - рассказал писатель.

Он добавил, что боевики написали официальное письмо в приёмную временно исполняющему обязанности главы "ДНР" Денису Пушилину.

"Денежное довольствие для нас является основным, а для многих единственным источником дохода. Почти у всех на иждивении есть семья, дети, пожилые родители. В "республике", в которой идёт война, жизнь простых людей и так не легка. А в данном случае речь идёт буквально о выживании семей бойцов", - сказано в тексте обращения.

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