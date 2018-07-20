Едут заработать: названо количество молдован, воюющих за "Л/ДНР"

Служба информации и безопасности Молдовы обнаружила 56 молдавских наемников, которые воевали на Донбассе за террористов "Л/ДНР".

Издание Ziarul de garda отмечает, что их численность достигает 100 человек по неофициальным данным. При этом, 18 из заявленных 56 были задержаны. 15 человек уже осуждены. Об этом рассказала пресс-секретарь СИБ Даниэлла Мынзат.

"По неофициальным данным, двух граждан осудили в Украине", - заявила она, добавив, что в Молдове военных осуждают по статье о наемниках, а в Украине - по статье о терроризме.

Отмечается, что около 70% людей, которые уехали воевать на Донбасс на стороне ОРДЛО, происходят из социально уязвимых семей, а также не трудоустроены. Более того, половина наемников родом из Приднестровья.

"Как правило, люди решают воевать на Донбассе по финансовым соображениям. СИБ не смогла представить подробную информацию о суммах, обещанных наемникам, на том основании, что заявления молдаван, воюющих на востоке Украины, не могут быть доказаны", – сказано в сообщении.

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, наемником считается лицо, которое специально завербовано для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, и делает это в целях получения личной выгоды или материального вознаграждения.

"Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или других насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства, наказывается в Молдове тюремным заключением на срок от 3 до 7 лет. Лица же, занимающиеся вербовкой наемников, их обучением и финансированием, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет", – подчеркнули в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ показали ликвидированных террористов, среди которых был гражданин Молдовы.