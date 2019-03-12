Россия может отпустить украинских моряков при единственном условии – генерал

Единственное условие, при которой РФ может отпустить пленных украинских моряков домой, это усиление давления международного сообщества на Кремль. Без их поддержки нет надежды на освобождение украинцев до президентских и парламентских выборов.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан. Он отметил, что мир должен жестче относиться к РФ.

"Путин ничего не будет применять, пока не закончатся президентские и парламентские выборы, пока украинцы не определятся с курсом и вектором страны, – оставить то, что есть или выбрать, не дай Бог, прокремлевских реваншистов. До выборов шанса на освобождение моряков нет. Единственное условие – если наши партнеры станут на путь не "умиротворения" или "сдерживания", а на путь принуждение агрессора до международного права и гуманизма", – сказал он.

Российский терроризм отвергает мировое право, верховенством считает только свое собственное законодательство, уверен Богдан. Санкции и давление на Россию, которые сейчас применены, – это лишь комариный укус, добавил он.

"Террористический режим РФ действует, отвергая международное право. Такие "корни" идут еще со времени орды, – они так же захватывали заложников и влияли таким образом на земли, которые затем колонизировали. Единственное, что можно сказать по этому поводу, так это возмутиться, что международное сообщество до сих пор действует мягко и не применяет более жесткие меры. Санкции должны быть жестче, чтобы России были созданы препятствия в соответствующих морских протоках. В нынешних условиях с Москвой разговаривать на языке международного права невозможно, она понимает только силу", – отметил экс-разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018 корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шестеро раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

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