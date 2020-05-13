Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко 6 мая провел тайную встречу с так называемым смотрящим за Киевом бизнесменом Денисом Комарницким.

Об этом сообщил пранкер Джокер в своем Telegram-канале, опубликовав снимки и детальную хронику того дня.

По его словам, около 14 часов Комарницкий (экс-сопредседатель фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете. - Ред.) на черном Mercedes Benz (номерной знак АА3344РМ) выехал из коттеджного посёлка "Клим", а в 15:15 он заехал на парковку Киевской мэрии во внутренний двор через улицу Пушкинская.

"В 15:55 тот же чёрный мерс при выезде через Пушкинскую задержался около магазина "Бекстейдж" и последовал в направлении улицы Прорезная. Что интересно, около магазина к авто Комарницкого привязался хвост – Toyota Camry чёрного цвета с номерным знаком АА 4441 ОI. На пассажирском сидении находился гражданин Плис Геннадий Владимирович. Председатель государственной̆ аудиторской̆ службы Украины, в недавнем прошлом – замминистра финансов", – рассказал пранкер.

Комарницкий тайно встретился с Тищенко 6 мая t.me/joker_ukr

Комарницкий тайно встретился с Тищенко 6 мая t.me/joker_ukr

Комарницкий тайно встретился с Тищенко 6 мая t.me/joker_ukr

В 16:15 оба авто припарковались на улице Золотые ворота и Плис пересел на заднее сидение в Mercedes Комарницкого. Спустя несколько минут к ним подъехал черный БМВ X5 (КА 6981II).

"Комарницкий и Плис быстренько, перебежечками, пересели в Х5. Во время пересадки один из охранников Комарницкого достал заветный портфель из багажника "Мерседеса" и передал Денису Комарницкому. В 16:23 BMW X5 вместе со "смотрящим" и аудитором заехали на улицу Владимирская во внутренний̆ двор СБУ, по-блатному, без книги учета, регистрации и пропусков. Ни телефон, ни портфель сдавать не пришлось. А уже в 19:10 со стороны улицы Малоподвальная к внутреннему двору СБУ подъехала Toyota Camry, где раньше сидел Плис. Оба сели в Toyota, уже без портфеля. Позднее парочка разъехалась", – сообщил "Джокер".

Комарницкий тайно встретился с Тищенко 6 мая t.me/joker_ukr

Комарницкий тайно встретился с Тищенко 6 мая t.me/joker_ukr

Комарницкий тайно встретился с Тищенко 6 мая t.me/joker_ukr

По его словам, в 19:47 Mercedes Комарницкого припарковался около бизнес-центра IQ, где на парковке прямо возле центрального входа был припаркован черный Mercedes S400 (AS 9911КМ), которым пользуется Тищенко.

"До 9 вечера партнёры о чем-то тёрли. А после разъехались по домам. Конспирологи вы хр*новы. Никуда вы от меня не денетесь. Я за вами слежу прямо из окна дворика, куда вы портфельчики возите", – резюмировал пранкер.

Комарницкий тайно встретился с Тищенко 6 мая t.me/joker_ukr

Комарницкий тайно встретился с Тищенко 6 мая t.me/joker_ukr

Комарницкий тайно встретился с Тищенко 6 мая t.me/joker_ukr

Комарницкий тайно встретился с Тищенко 6 мая t.me/joker_ukr

Как писал OBOZREVATEL, ранее в кулуарах Верховной Рады заявили, что Николай Тищенко будет баллотироваться в мэры Киева.

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