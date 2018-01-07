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"Джокер" стал "грузом 200": в сети показали очередного ликвидированного террориста "ЛНР"

9.2тЧитать новость на украинском

В зоне АТО на Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов "ЛНР".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer‏.

Имя террориста - Артур Богданов. Он был родом из Попаснянского района Луганской области. Родился боевик в 1992-м, а погиб 9 октября минувшего года.

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Как сообщал "Обозреватель", в зоне АТО на Донбассе после новогоднего ЧП погиб террорист так называемой "ДНР".

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Тема
АТО на Донбассе
Место
УкраинаЛуганск
Объекты
Новости ЛНРНовости Донбасса
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