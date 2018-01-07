"Джокер" стал "грузом 200": в сети показали очередного ликвидированного террориста "ЛНР"

В зоне АТО на Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов "ЛНР".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer‏.

Имя террориста - Артур Богданов. Он был родом из Попаснянского района Луганской области. Родился боевик в 1992-м, а погиб 9 октября минувшего года.

Как сообщал "Обозреватель", в зоне АТО на Донбассе после новогоднего ЧП погиб террорист так называемой "ДНР".