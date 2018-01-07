"Джокер" стал "грузом 200": в сети показали очередного ликвидированного террориста "ЛНР"

В зоне АТО на Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов "ЛНР".
Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.
Имя террориста - Артур Богданов. Он был родом из Попаснянского района Луганской области. Родился боевик в 1992-м, а погиб 9 октября минувшего года.
Богданов Артур Геннадиевич "Джокер" (?) (19/05/92, Попаснянский р-н) погиб 09/10/17 #груз200 pic.twitter.com/Wq8J6CWiNz— Necro Mancer (@666_mancer) 7 січня 2018 р.
Как сообщал "Обозреватель", в зоне АТО на Донбассе после новогоднего ЧП погиб террорист так называемой "ДНР".
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