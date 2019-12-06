"Джокер" на канале кума Путина рассказал, как получает доступ к чатам украинских политиков

Пранкер "Джокер" вышел на связь в прямом эфире развлекательного шоу "Противостояние" на телеканале NewsOne, после чего ответил на вопросы гостей.

Об этом сообщается на сайте NewsOne. Желающие вслух озвучивали вопросы, после чего пранкер отвечал письменно в чате с генеральным продюсером телеканала Василием Головановым.

Бывший депутат Верховной Рады Юрий Левченко спросил, готов ли пранкер в будущем дать показания против политиков, с которыми переписывался, чтобы их могли привлечь к уголовной ответственности. В ответ "Джокер" сообщил о готовности подтвердить аутентичность переписок.

"Показания должны давать те, кто фактически признается в собственных преступлениях. Но я готов передать устройства в качестве доказательства аутентичности", – ответил пранкер.

Главный редактор издания "Страна" Светлана Крюкова спросила у "Джокера", как у него получается доставать переписки из внутренних чатов фракций. Также ее заинтересовало, как пранкер втирается в доверие к политикам от чужого имени.

"Я присутствую во всех чатах, включая Офис президента. Нет такой программы, которая могла бы мне противостоять. Это мой стартап", – сообщил "Джокер".

Ведущая канала NewsOne Диана Панченко поинтересовалась, кого он считает своими врагами.

"Враги Украины – это мои личные враги. Они присутствуют среди всех политических сил, чиновников, олигархов. Сегодня в Украине наступила эпоха фарса. И она скоро закончится", – пересказал Голованов дополнительное сообщение от Джокера.

При этом пранкер сообщил зрителям, является ли он "членом команды Зе". Также он уточнил, почему чаще всего писал депутатам от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Нет, я не член никаких команд. Но многим не завидую. От Рябошапки писал, потому что многие политики хотят дружить, иметь тесные отношения с человеком, обличенным реальной властью, и решать свои шкурные вопросы", – рассказал пранкер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как шоумен и бизнесмен Василий Голованов получил от пранкера "Джокера" переписку с претендентом на пост главы внешнеполитического комитета парламента Галиной Михайлюк.

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