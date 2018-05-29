Джип протаранил авто с супругами: под Ривне произошло смертельное ДТП

За минувшие выходные, 26 – 28 мая, в Украине произошли сотни автомобильных аварий, в которых погибли десятки людей. OBOZREVATEL расскажет о самых масштабных ДТП.

На трассе Киев – Чоп Ривненской области при столкновении двух автомобилей погибла супружеская пара. Легковой автомобиль "Москвич", под управлением 66-летнего водителя, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении внедорожнику Range Rover.

Ориентировочная схема ДТП

Произошел удар, в результате которого автомобили разбросало в стороны на десятки метров. 66-летняя пассажирка "Москвича" погибла на месте происшествия, позже в больнице скончался ее супруг, управлявший авто. 31-летний водитель внедорожника, гражданин Франции, получил травмы.

ДТП под Ривне

ДТП под Ривне

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется следствие.

На трассе Подволочиск – Скалат Тернопольской области легковой автомобиль Volkswagen Passat, в котором находились водитель и пять пассажиров, съехал с дороги и врезался в дерево. Удар был такой силы, что передняя часть легковушки превратилась в груду металла. В результате два человека погибли на месте, остальные получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Под Харьковом в аварию попал маршрутный автобус MAN и легковой автомобиль ИЖ-21175. ДТП случилось на Окружной дороге. Водитель легкового авто во время движения выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, после чего легковушка перевернулась. Травмы мужчины были несовместимы с жизнью, он погиб на месте. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали.

Схема ДТП

Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины

В селе Старые Кривотулы Тисменецкого района Ивано-Франковской области микроавтобус влетел в припаркованный грузовик DAF. От удара передняя часть буса была смята, поэтому медики не могли достать водителя, чтобы оказать ему первую помощь.

На место были вызваны спасатели, которые деблокировали 68-летнего мужчину, однако спасти жизнь ему не удалось – пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

В Сумской области водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos насмерть сбил 2-летнего малыша, который шел по обочине с сестрой и еще несколькими детьми, после чего скрылся с места происшествия. Вскорости подозреваемый был задержан. Им оказался 48-летний мужчина.

По данным полиции, задержаный водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения. У него сразу отобрали анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. Теперь мужчина находится под стражей. Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 УК. Санкция предусматривает до восьми лет тюрьмы.

"Осталась без головы": в Киеве в ДТП погибла женщина

В Краматорске водитель маршрутки насмерть сбил 8-летнего мальчика. Трое детей ехали по дороге на велосипедах, услыхав приближение транспорта, ребята свернули на обочину. Однако один из мальчиков по каким-то причинам вывернул руль в сторону автобуса и столкнулся с ним. Ребенок упал, а маршрутка наехала на него задними колесами. Школьник погиб мгновенно.

В Одесской области водитель автомобиля Nissan выехал на переезд, где в авто врезался поезд № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/час. В результате погибла пассажирка легковушки. Травмы получил еще один человек (пассажир или водитель не уточняется), а также двое детей, находившиеся в автомобиле.

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