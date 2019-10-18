Зарубили топором: зверски убитый в Киеве иностранец оказался внуком знаменитости. Сенсационные подробности

Убитый в Печерском районе Киева 22-летний Джавид Гаджиев, изуродованное тело которого нашли в одной из квартир, приходился внуком известному композитору и музыканту Тельману Гаджиеву.

Подробности трагедии рассказала в интервью 1news.az мать убитого парня Мина.

По ее словам, подозреваемый в убийстве Али Айдын оглу Абдуллаев был другом Джавида и не раз появлялся у них дома. Парни учились вместе на первом курсе университета, но потом Али исключили.

В Киеве убили Джавида Гаджиева 1news.az

В Киеве убили Джавида Гаджиева 1news.az

В Киеве убили Джавида Гаджиева 1news.az

"Джавид поехал на стажировку в Германию со студентами своего университета. Неделю обучался в Университете Зигена (Universität Siegen), получил сертификат. С друзьями успел съездить в Бельгию", – рассказала женщина.

Далее, по ее словам, сын должен был лететь из Франкфурта в Баку, но Али предложил ему приехать в Киев и поехать на машине в Будапешт, чтобы посмотреть Европу. Гаджиев согласился.

В Киеве убили Джавида Гаджиева 1news.az

В Киеве убили Джавида Гаджиева 1news.az

В Киеве убили Джавида Гаджиева 1news.az

После приезда в Киев он перестал выходить с родными на связь и вскоре они узнали о гибели парня. Мать предположила, что мотивом могла стать зависть – Джавид в свои 22 имел хорошую работу и пользовался авторитетом.

Подозреваемый в убийстве Гаджиева 1news.az

Подозреваемый в убийстве Гаджиева 1news.az

Последнее фото Гаджиева в Киеве 1news.az

Как сообщал OBOZREVATEL, тело Гаджиева нашли 6 октября. Возле трупа обнаружили бензопилу, топор и пакеты.

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