"Джавелины" опасны для Украины: в СНБО ответили на новый фейк Кремля

Кремль начал активно распространять новый антиукраинский фейк в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом рассказал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Касается фейк американо-украинского военного сотрудничества.

"Вчера российские пропагандисты через соцсети начали разгонять фейк – якобы имеющее место письмо генерального конструктора-генерального директора КБ "Луч" О.П. Коростелева на имя секретаря СНБО А.В. Турчинова. В данном письме жестко раскритиковано техническое состояние и характеристики переданных США украинской стороне ПТРК "Джавелин" с указанием, что (цитата) "…применение такого вооружения в боевых условиях может привести к гибели военнослужащих", - говорится в сообщении.

Группа ИС выяснила, что подобного письма не существует, а это значит, что в соцсетях опубликован фейк.

"Его цель вполне понятна: в преддверии встречи президентов США и РФ (на которой будет обсуждаться и вопрос Донбасса) создать в информпространстве негативный резонанс – мол, Украина, получив американскую военную помощь в виде летального оружия, усиленно ее критикует, причем якобы на официальном уровне", - объяснил Тымчук.

В сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины сказано, что "цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ, - скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки".

"Пресс-служба СНБО заявляет, что письмо такого содержания никогда не поступало в Аппарат СНБО, и никогда не подписывалось Генеральным конструктором ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", - сказано на сайте учреждения. В СНБО также отметили тот факт, что фальшивый документ неслучайно появился накануне встречи президентов США и РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз по встрече Путина и Трампа.