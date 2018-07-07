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Дыра в "Стене" Яценюка: вскрылись данные о еще одном "незамеченном" фигуранте

1.9тЧитать новость на украинском

В список подозреваемых в деле о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена", не вошел один из подрядчиков.

При этом факты указывают на то, что он, скорее всего, был создан специально под соответствующий тендер. На этом акцентировал внимание украинский журналист Денис Бигус на своей странице в Facebook.

"Говорят, 8 подозреваемых, 17 млн убытков и 2 фирмы-фигуранта. Вот только среди генподрядчиков было 13 компаний. А в список подозреваемых почему-то не попала фирма с уставным капиталом в 1 грн, с 45 видами деятельности, которую создали под тендер (закрытый, кстати) и прописали в квартире в Киеве", - подчеркнул он.

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При этом указывается, этот подрядчик не единственный, к кому возникают вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля текущего года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о завершении досудебного расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена".

Персоны
Арсений ЯценюкДенис Бигус
Место
Украина
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
поздравляю свинорылые,Сеня ,таки ,поимел вас во все места,рукой Москвы.
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