УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Дым столбом: ВСУ показали мощный танковый бой

8.2тЧитать новость на украинском

В зоне отвода вооружения на Донбассе прошли учения танкистов. Основная задача - определить уровень подготовки бойцов к контрнаступлению.

Танковое и механизированное подразделение поднял неожиданно по тревоге командующий ООС Сергей Наев, передает "5 канал".

"Подразделения совершили марш в определенное место, это где мы сейчас находимся, расположились на месте и были проверены старшим командиром", - рассказали участники.

Новости
"Интервенция России": Волкер сделал громкое заявление по Донбассу

Сначала танки нанесли удары воображаемому враждебному подразделению из укрытия, затем преодолели завал, минное поле и перешли в атаку. Позже преодолевали и водную преграду.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель террористов "ЛНР" на Донбассе Андрей Марочко утверждает, что у линии соприкосновения якобы были замечены украинские силовики в военной форме российского образца.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
8
Смешно
10
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги