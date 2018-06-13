Дым столбом: ВСУ показали мощный танковый бой

В зоне отвода вооружения на Донбассе прошли учения танкистов. Основная задача - определить уровень подготовки бойцов к контрнаступлению.

Танковое и механизированное подразделение поднял неожиданно по тревоге командующий ООС Сергей Наев, передает "5 канал".

"Подразделения совершили марш в определенное место, это где мы сейчас находимся, расположились на месте и были проверены старшим командиром", - рассказали участники.

Сначала танки нанесли удары воображаемому враждебному подразделению из укрытия, затем преодолели завал, минное поле и перешли в атаку. Позже преодолевали и водную преграду.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель террористов "ЛНР" на Донбассе Андрей Марочко утверждает, что у линии соприкосновения якобы были замечены украинские силовики в военной форме российского образца.