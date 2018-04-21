Дым столбом: украинские бойцы показали уничтожение позиции террористов

Украинские военные уничтожили позицию террористов на Донбассе, которые постоянно вели огонь по их позиции.

Об этом на своей странице в Faccebook сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" и опубликовали соответствующее видео.

"Мы с теми уродами комплиментами обмениваемся регулярно. До врага 100 метров, можно докричаться. Чтобы горло не рвать, записки пишем друг другу: цепляем на ошейник пса, который бегает туда-сюда. Их сто раз просил не стрелять, когда мне подвозят продукты или воду на позицию. Я же не министерство чрезвычайных ситуаций, чтобы предупреждать о пожарах. Обещал сжечь и сжег", – заявил командир роты.

Волонтеры пошутили, что "вероятные массовые нарушения правил пожарной безопасности врага зависят исключительно от технического оснащения украинских защитников".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ООН озвучили число жертв войны на Донбассе.