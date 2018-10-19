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''Дьявол, больше ничего!'' Отец керченского стрелка рассказал о сыне

57.9тЧитать материал на украинском

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь считает, что причиной поступка сына стала замкнутость и отсутствие друзей.

"Это все интернет, ноутбук и замкнутость полная. Дьявол, больше ничего, а мама его была свидетелем Иеговы", - сказал Игорь Росляков, видео с которым опубликовал канал Mash в Telegram.

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При этом он сообщил, что 8 лет не живет с матерью Владислава, а парень чаще приходил к своей бабушке, нежели к отцу.

"Хомячками, декоративными крысами занимался, машинками, когда ребенком был... Мне сказали, что он застрелился. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать… Хоть и мертвый - я его люблю. Он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем", - добавил Росляков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыла жуткая информация о керченском стрелке . В детстве он издевался над животными.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Пусть хоть отец заплачет по своему сыну непутевому. А мать будет вымаливать прощение ему перед "свидетелем Иеговы". Люди проклянут, ужасная судьба.
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