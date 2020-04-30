Дядя убитой под Харьковом девочки рассказал о ее матери. Видео

Дядя девочки из-под Харькова, которой родная мать отрезала голову, рассказал об отношениях в семье и о том, как жили женщина и ее покойная дочь.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале "Харьков 1654". На нем мужчина дает показания полиции (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

По его словам, семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает дядя, всегда хорошо выглядела.

В Харькове женщина убила дочь kh.news

Как сообщал OBOZREVATEL:

невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.

При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.

Оказалось, что голова, которая была в пакете у неадекватной, принадлежит ее дочери-подростку Кристине. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.

Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Янова.

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