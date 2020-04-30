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30 апреля • обновлено в 12:12
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Дядя убитой под Харьковом девочки рассказал о ее матери. Видео

19.2т
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Дядя девочки из-под Харькова, которой родная мать отрезала голову, рассказал об отношениях в семье и о том, как жили женщина и ее покойная дочь.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале "Харьков 1654". На нем мужчина дает показания полиции (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

По его словам, семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает дядя, всегда хорошо выглядела.

В Харькове женщина убила дочь

В Харькове женщина убила дочь

kh.news

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Криминал Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
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