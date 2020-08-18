Двум подозреваемым по делу Шеремета вручили обвинительные акты

Подозреваемым в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты.

Об этом 18 августа сообщило УНН со ссылкой на адвоката Стансилава Кулика. Теперь фигуранты дела Шеремета получили статус обвиняемых.

Еще одна подозреваемая – Яна Дугарь – отказалась получать обвинительный акт. Об этом сообщил ее адвокат Виталий Коломиец в Facebook.

Он отметил, что прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов и без оценки доказательств защиты в составе ходатайства о закрытии дела.

"Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконных действиях участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора", – написал Коломиец.

Яна Дугарь отказалась получать обвинительный акт (Facebook Виталия Коломийца)

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

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