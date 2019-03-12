Двух нардепов могут лишить неприкосновенности: названы имена

Специализированная антикоррупционная прокуратура хочет привлечь к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского (Радикальная партия) и Дениса Дзензерского (Народный фронт).

Соответствующее представление на согласование и внесение на рассмотрение Верховной Рады САП подала генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщается на странице прокуратуры в Facebook.

"Под процессуальным руководством САП детективами Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности народных избранников за представление заведомо недостоверных сведений в декларации", – сказано в сообщении.

Сергей Скуратовский facebook.com/serhii.skuratovsky

Денис Дзензерский Зеркало недели

Согласно Уголовному процессуальному кодексу, это возможно только в случае предоставления согласия на снятие депутатской неприкосновенности парламентом.

В соответствии со ст. 218 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности в отношении народного депутата может быть внесен в Верховную Раду только генеральным прокурором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве группа неизвестных преступников похитила автомобиль Mercedes S 63 AMG, находящийся в пользовании народного депутата Сергея Скуратовского.

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