Время реально показало, что российская паспортизация оккупированного Донбасса самом деле провалилась и применить в войне против Украины "абхазский сценарий" – вводить войска, чтобы защищать "русский мир" – здесь не получится.

МВД РФ заявило, что с апреля 2019 российское гражданство получили 125 000 жителей ОРДЛО. Об этом сообщили несколько информагентств со ссылкой на пресс-центр российского министерства.

Указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО 24 апреля подписал президент РФ Владимир Путин, а их выдача началась в середине июня. Но по состоянию на середину августа российские паспорта получили только 25 000 жителей оккупированных районов. И вот министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что начиная с апреля этого года, пункты приема документов в целом получили более 160 000 заявлений на гражданство РФ.

Чтобы представить, много это или мало, стоит посчитать, сколько это составит в процентном значении. По свежим данным от так называемых "управлений статистики" недореспублик, по состоянию на 1 сентября 2019-му году на оккупированных территориях Донбасса проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел., И количество населения в год уменьшается почти на 1%. Только за 9 месяцев количество сократилось на 23 362 человека (или 0,6%) в сравнении с численностью населения на 1 января 2019 года.

Паспорта должны иметь все граждане страны, достигшие 16-летнего возраста. То есть, чтобы узнать сколько населения может быть "паспортизованным", стоит от всего количества жителей региона (3 720 110 человек) вычесть количество детей.

Сколько на оккупированных территориях Донбасса проживает лиц до 16 лет - найти точных данных в сети не удалось, однако "произошли" другие данные, благодаря которым с определенной погрешностью можно установить численность детей на неподконтрольных территориях.

Например сайт "Донецкие новости" сообщает, что "в этом году 11-е классы оканчивают 8120 учеников…Всего в сезоне 2018-2019 в ДНР обучались 143 тыс. 409 детей. В настоящее время функционирует 507 общеобразовательных учреждений – школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты".

Кроме того, "днр-овская статистика" дает определенные цифры рождаемости, которая составляет примерно 1800 детей в год.

По оккупированной Луганщине, к сожалению, таких данных в сети нет, однако есть другие цифры, которые показывают, что ситуация такая же, как и на Донбассе –если брать в пропорциональных отношениях. Например, данные о количестве "первоклашек", которые пошли в школу 1 сентября 2019 года – 9 814 человек.

Имея некоторые показатели нетрудно посчитать, сколько на оккупированных территориях проживает детей, которым пока что паспорт не нужен. Проведя определенные математические действия имеем следующие выводы: на территории так называемой "ЛНР" живет примерно 150 000 детей, на территории "ДНР" несколько больше, в 170-172 тысяч.

Принимая во внимание данные об общем количестве населения в неподконтрольных регионах (Донецкая – 2 272 118 чел. И Луганщина – 1 447 992) и найденное нами количество детей (172 тыс и 150 тыс), мы можем констатировать, что цифры соотносятся с официальными статистическими данными по Украине по количеству детей. (Он называется "Коэффициент детской нагрузки", дети до 15 лет к количеству "трудоспособного" населения).

И хотя такая статистика не очень корректная, но она дала определенные ответы. От количества всего населения временно оккупированных территорий 3 720 110 человек мы вычтем 322 000 детей (которым пока паспорт не должен выдаваться).

Получилось, что почти 3 млн 400 тыс человек – это те, то может получить российский паспорт, а из них за 8 месяцев только 125 тыс (!!!) стали "новыми русскими". В процентном значении эта цифра составляет чуть менее 4% (3,68%). Это, мягко говоря, очень небольшие показатели тех, кто побежали за российским паспортам.

Кроме того, сама цифра 125 000 (те кто уже получил паспорта) тоже довольно противоречива. Эксперт из Государственной миграционной службы Украины посоветовал от этого количества вычесть еще и тех, кто был вынужден получить такие паспорта: лица, которые по разным причинам делали замену украинского паспорта, но не хотели получать паспорта "лднр", а на подконтрольные территории уехать не смогли.

Кроме того, следует учесть и лиц, достигших 16-летнего возраста, которые тоже не смогли получить украинский паспорт. То есть, посоветовали в ГМС Украины, от 125 000 можно смело отнимать 10 000 "вынужденных паспортизироваться".

И еще небольшой характерный пример. Когда в 2014 году Россия незаконно оккупировала украинский Крым, она тоже начала выдавать российские паспорта жителям этих территории. Конечно, крымчан и жителей Донбасса за "паребриком" считают совершенно разными "новыми русскими", ибо "крысчаны" - почти граждане России, а эти – "граждане непризнанных республик", но и тем, и другим паспорта выдают по упрощенной процедуре.

В конце 2014-го года крымские чиновники-предатели уже рапортовали в российских СМИ, что за четыре месяца почти 98% получили российские паспорта. Писали, что за день выдавалось по несколько тысяч, были открыты почти три сотни пунктов паспортизации.

Конечно, ситуация по сравнению с Донбассом, здесь совершенно иная, однако время почти такое же – четыре месяца. Но в "недореспубликах", которые тоже "рвутся в лоно атечества", жители не спешат получать российское гражданство... Зато многие крымчане ездят "на материк" по украинским биометрическим паспортам (получили их почти 150 000).

Хотя сама российская паспортизация – достаточно коварный шаг, который имеет цель еще и создать отток трудоспособного населения с украинских территорий – трудовых ресурсов, которые с большой вероятностью эмигрируют в Россию, когда территории вернутся под наш контроль.

И самое главное, страны ЕС, Канада и США уже несколько месяцев назад заявили, что не будут признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

3 октября Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС и странами Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям ОРДЛО. Эти рекомендации позволят идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.

В этой ситуации время реально показало, что российская паспортизация оккупированного Донбасса самом деле провалилась, и применять в войне против Украины "абхазский сценарий" – вводить войска, чтобы защищать "русский мир" – здесь не получится. Поэтому ждем новых пакостей от соседа, который не прекратит посягать на свободу и независимость нашей страны.

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