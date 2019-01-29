''Дворы загажены, повсюду грязь'': оккупанты Крыма забили тревогу из-за новой проблемы

Из-за катастрофической ситуации с мусором оккупационные "власти" Керчи заявили, что будут штрафовать коммунальные службы города за невыполнение обязанностей.

Об этом сообщил "глава" российской администрации города Сергей Бороздин, информирует пресс-служба оккупантов. По словам незаконного чиновника, они готовы "принять кардинальные меры" в случае отсутствия шагов коммунальщиков в решении проблемы с приведением в порядок придомовых территорий.

"Хватит собирать с людей платежи и бездействовать. Дворы загажены: повсюду грязь и бытовой мусор — это недопустимо. Предписаний на приведение в порядок обслуживаемых территории больше не будет, предупреждений было предостаточно", — сказал Бороздин.

"Тем, кто не отреагирует - максимальные штрафные санкции — до 100 тысяч рублей (около 42 тысяч гривен. — Ред.). Пять раз оштрафуем, на шестой — уберут", — добавил оккупант.

Отмечается, что административные протоколы будут составлять не только на управляющие компании, но и на водителей, которые паркуют свои автомобили на газонах.

Иллюстрация krymr.com

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