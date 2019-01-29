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''Дворы загажены, повсюду грязь'': оккупанты Крыма забили тревогу из-за новой проблемы

1.9тЧитать материал на украинском

Из-за катастрофической ситуации с мусором оккупационные "власти" Керчи заявили, что будут штрафовать коммунальные службы города за невыполнение обязанностей.

Об этом сообщил "глава" российской администрации города Сергей Бороздин, информирует пресс-служба оккупантов. По словам незаконного чиновника, они готовы "принять кардинальные меры" в случае отсутствия шагов коммунальщиков в решении проблемы с приведением в порядок придомовых территорий.

"Хватит собирать с людей платежи и бездействовать. Дворы загажены: повсюду грязь и бытовой мусор — это недопустимо. Предписаний на приведение в порядок обслуживаемых территории больше не будет, предупреждений было предостаточно", — сказал Бороздин.

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"Тем, кто не отреагирует - максимальные штрафные санкции — до 100 тысяч рублей (около 42 тысяч гривен. — Ред.). Пять раз оштрафуем, на шестой — уберут", — добавил оккупант.

Отмечается, что административные протоколы будут составлять не только на управляющие компании, но и на водителей, которые паркуют свои автомобили на газонах.

Иллюстрация

Иллюстрация

krymr.com

Напомним, недавно журналист Александр Дремлюгин раскрыл правду о жизни в Крыму. Он отметил, что его родной Симферополь превратился в "помойную яму", сравнив жителей города со свиньями.

Кроме того, переехавшие на украинский полуостров россияне массово жалуются на дороговизну жизни, а также на то, что захваченная территория лишает их родину слишком больших средств.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
КрымЭкологияштрафы
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