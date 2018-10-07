''Дворец'' топ-пропагандиста Путина в Крыму: нарывшего сенсацию журналиста сурово наказали

Крымского архитектора Владимира Мазурина уволили из строительной компании "Столица" после скандала с публикацией статьи о вилле в Коктебеле известного пропагандиста Дмитрия Киселева.

"4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополь. А я живу в Феодосии. Приехал — мне тут же говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По согласию сторон", — рассказал мазурин "Новой газете".

По словам мужчины, после инцидента у него сильно поднялись давление и уровень сахара в крови.

Скандал вокруг виллы Киселева разгорелся 1 октября, когда вышел новый номер феодосийской газеты "Город24" со статьей Мазурина. Весь тираж почти сразу же был изъят из продажи, а а главного редактора издания Елену Войтову уволили после публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Киселев подал заявление в полицию на автора статьи. После публикации материала о реконструкции его дома в Коктебеле пропагандист обвинил Мазурина в мошенничестве и вымогательстве.