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''Дворец'' топ-пропагандиста Путина в Крыму: нарывшего сенсацию журналиста сурово наказали

1.1тЧитать материал на украинском

Крымского архитектора Владимира Мазурина уволили из строительной компании "Столица" после скандала с публикацией статьи о вилле в Коктебеле известного пропагандиста Дмитрия Киселева.

"4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополь. А я живу в Феодосии. Приехал — мне тут же говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По согласию сторон", — рассказал мазурин "Новой газете".

По словам мужчины, после инцидента у него сильно поднялись давление и уровень сахара в крови.

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Скандал вокруг виллы Киселева разгорелся 1 октября, когда вышел новый номер феодосийской газеты "Город24" со статьей Мазурина. Весь тираж почти сразу же был изъят из продажи, а а главного редактора издания Елену Войтову уволили после публикации.

''Дворец'' топ-пропагандиста Путина в Крыму: нарывшего сенсацию журналиста сурово наказали

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Киселев подал заявление в полицию на автора статьи. После публикации материала о реконструкции его дома в Коктебеле пропагандист обвинил Мазурина в мошенничестве и вымогательстве.

Персона
Дмитрий Киселев
Место
УкраинаСимферополь
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Васильев Александр
Васильев Александр
Помнится, в ветке про крымского журналиста кое-кто мне пытался что-то свистеть про }{уйловскую «свободу» слова?..
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кирик вадим
кирик вадим
Васильев Александр, ватники ещё те свистуны, лишнехромосомные ) Напишут, что, ну не убили же )))
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