Сейчас в нескольких регионах Украины и в первую очередь – вблизи линии разграничения с оккупированным Крымом, проходят масштабные учения сил быстрого реагирования Великобритании и Украины. Согласно данным агентства Sky News, британские десантники уже и не помнят, когда было выполнено такое количество парашютного десантирования, как в ходе этих учений.

Стало известно о том, что в учениях принимают участие не только десантники 16 десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Великобритании, но и специальных подразделений Pathfinders и SAS. То есть, здесь можно наблюдать элитные подразделения, которые без надобности особо не "светятся".

Как пояснил одни из командиров специальных подразделений, основной их задачей является скрытное проникновение на территорию, занятую противником. Для этого десантирование части проводится с большой высоты, чтобы в режиме планирования добраться до целевого района и раскрыть парашюты у земли, чтобы не быть обнаруженными радарами противника.

Приземлившись, подразделения обеспечивают продвижение сюда основных войск или высадку более крупного десанта. Для этого они устраняют препятствия, которые могут возникнуть у основных сил. Обычно они действуют ночью и максимально скрытно, чтобы не быть обнаруженными противником.

Поясняя цель учений, офицер указал на то, что действия РФ становятся все более агрессивными и очевидно, несут угрозу уже не только для Украины и потому, в первую очередь, это сигнал Москве о том, что в случае агрессии, которая вполне вероятна на фоне их масштабных учений у границ Украины, Британия способна быстро перебросить войска, которые обеспечат подход более крупных сил в самое короткое время.

С другой стороны, и об этом прямо не говорится, сама суть подразделений, участвующих в учениях, носит наступательный характер. И Москве послали еще один сигнал о том, что мировое сообщество не признало аннексии Крыма и в случае чего, статус-кво может быть восстановлен и силовым путем.

Оно и понятно, ведь все уже привыкли, что Москва продвигает куда-то свои войска, но на самом деле, ничего не мешает сделать обратный ход. А для этого нужна только воля этого самого мирового сообщества. В данном случае, РФ является безусловным оккупантом Крыма и ее войска находятся на чужой территории, а потому – применение силы для изгнания оккупанта – законно со всех точек зрения и не может расцениваться как агрессия.

Именно для этого и предназначены британские войска, участвующие в учениях, поскольку оборона – обороной, но есть и другие, более решительные и эффективные варианты пресечения агрессивных устремлений Кремля. Пожалуй, это продемонстрировано впервые.

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