''Двоих уже убили!'' Австрийский журналист-''крымнашист'' заистерил из-за ''угроз'' Киева

Журналист и репортер австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц, который активно поддерживает Кремль, заявил, что опасается за свою жизнь после работы в Украине.

Как передает Kronen Zeitung, он попросил помощи у правительства Австрии из-за того, что на его якобы оказывают давление украинские государственные органы. При этом какие именно, он не уточнил.

"В Украине действуют военизированные, ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства Украины. Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим", — запаниковал пропагандист.

По его утверждению, "страны ЕС и США, об этом знают, но молчат". Вершюц также попросил власти Австрии добиться удаления записи о себе на портале "Посипака — Агент Кремля", который отслеживает иностранных пропагандистов, работающих на Россию.

Как сказано в досье Вершюца на странице проекта, он является сторонником российской оккупации Крыма, и в конце июля 2018 года обнародовал свой репортаж, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста", а также о "преодолении международной изоляции Крыма".

Также он распространял пропагандистские материалы о "улучшении жизни крымскотатарского народа на территории полуострова", утверждая, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар".

При этом он часто размещает на своих страницах в соцсетях фейковые новости от пропагандистских российских СМИ, которые активно подхватили его заявление об угрозах со стороны Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты Кремля запустили безумный фейк о том, что президент Петр Порошенко готовит провокации и намерен "напасть на Украину". При этом приводить доказательства и пытаться как-то обосновать свои утверждения они не стали.