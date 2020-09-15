Двое военных подорвались на Донбассе возле Шумов

Алексей Титофф Расследования 15:05, 15.09.2020 Обновлено: 16:25, 15.09.2020

Во вторник, 15 сентября, около н.п. Шумы Донецкой области подорвались двое военнослужащих ВСУ – полковник Александр Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Виктор Залевский.

Как сообщает пресс-центр ООС, взрыв произошел в результате детонации гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки.

"Оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние – стабильное, удовлетворительное. Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что сейчас идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств.

"По информации, которой располагаем состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным. Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме", – добавлено в информации.

Виктор Залевский
Facebook/Виктор Залевский
Скриншот

Напомним, что сегодня, 15 сентября, в районе н.п. Водяное Донецкой области во время проведения инженерных работ военнослужащий из состава ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

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