Двое военных подорвались на Донбассе возле Шумов

От взрыва пострадал полковник ВСУ и пресс-секретарь одной из бригад
В штабе ООС отметили, что военные подорвались на растяжке с гранатой
Врачи сообщили, что состояние здоровья военных – стабильное и удовлетворительное
Во вторник, 15 сентября, около н.п. Шумы Донецкой области подорвались двое военнослужащих ВСУ – полковник Александр Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Виктор Залевский.
Как сообщает пресс-центр ООС, взрыв произошел в результате детонации гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки.
"Оба раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние – стабильное, удовлетворительное. Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации", – говорится в сообщении.
В штабе добавили, что сейчас идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств.
"По информации, которой располагаем состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным. Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме", – добавлено в информации.
Напомним, что сегодня, 15 сентября в районе н.п. Водяное Донецкой области во время проведения инженерных работ военнослужащий из состава ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября состоялось экстренное заседание ТКГ, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы под руководством ОБСЕ совместно с представителями сторон конфликта на Донбассе, включая террористов "ДНР".
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".
Отметим, что никаких нарушений условий перемирия со стороны Украины на этом участке фронта не было. Этот факт подтвердила и ОБСЕ.
Впрочем назначенная совместная инспекция в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоялась.
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции и выдвижении новых неприемлемых требований.
Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.
Журналист Юрий Бутусов назвал причины и последствия срыва инспекции на Донбассе.
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