Двое украинских военных подорвались на Донбассе – штаб ООС

Борис Бондарь Расследования 15:30, 25.08.2020 Обновлено: 15:46, 25.08.2020

Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook. Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь врачей.

Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Двое военных подорвались в зоне ООС
(Facebook ООС)

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 13 августа на неизвестном взрывном устройстве подорвались воины ВСУ, которые отклонились от установленного маршрута. В результате один защитник погиб на месте, а еще один – получил ранения.

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