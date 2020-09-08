Двое украинских военных подорвались на Донбассе – ОТГ "Восток"

В Донецкой области 8 сентября двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмирования – они подорвались на ПМН-2.

К счастью, жизни бойцов сейчас ничто не угрожает. Об этом сообщило командирование Оперативно-тактической группировки "Восток" на странице в Facebook.

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что на месте происшествия в Донецкой области работает руководящий состав бригады, а также рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Детали несчастного случая с военнослужащими устанавливаются.

Скриншот сообщения. Facebook Оперативно-тактической группировки "Восток"

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября на Донбассе погибли двое военных из состава Объединенных сил – они подорвались на взрывном устройстве на минном поле противника.