МоваЯзык

Топ-темы:

Двое террористов "ЛНР" пытались сбежать к ВСУ: оккупанты признались, что одного убили

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
14,9 т.
Террорист сдался ВСУ

Террорист сдался ВСУ.

Двое российских террористов "ЛНР" пытались перейти на подконтрольную Украине территорию, не выдержав издевательств в рядах собственных сослуживцев.

Одному оккупанту удалось совершить бегство, а второго застрелили российские наемники. Соответствующее сообщение появилось на одном из пабликов боевиков. Его скриншот опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

В сводке террористов отмечается, что Кулибаба Андрей Викторович, который служил в 3 ОМСБр, был ликвидирован снайперской группой "ЛНР" во время попытки пересечения линии разграничения. В частности, заградотряд выстрелил ему прямо в шею.

"В "ЛНР" уже ввели в действие заградотряды. В последнее время российские оккупанты придумали хороший флешмоб – ликвидируй своего братушаню. Не останавливайтесь, прошу вас", – отметил Штефан.

В свою очередь офицер ВСУ Сергей Нещадим показал на своей странице в Twitter фото еще одного боевика, которому удалось сбежать на свободную территорию Украины и сдаться нашим защитникам.

"Не выдержав издевательств и произвола в российско-оккупационных войсках, один из представителей "нарядной милиции ЛНР" решил сдаться ВСУ и перешел линию разграничения", – рассказал воин.

Террорист "ЛНР" сдался украинским защитникам

Террорист "ЛНР" сдался украинским защитникам Twitter Сергея Нещадима

"Военный билет" террориста, который сбежал к ВСУ

"Военный билет" террориста, который сбежал к ВСУ Twitter Сергея Нещадима

Анатолий Штефан

Сергей Нещадим

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеНовости ЛНРАнатолий Штефан
Поделиться в Facebook
  2. Расследования