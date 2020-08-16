Двое террористов "ЛНР" пытались сбежать к ВСУ: оккупанты признались, что одного убили

Двое российских террористов "ЛНР" пытались перейти на подконтрольную Украине территорию, не выдержав издевательств в рядах собственных сослуживцев.

Одному оккупанту удалось совершить бегство, а второго застрелили российские наемники. Соответствующее сообщение появилось на одном из пабликов боевиков. Его скриншот опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

В сводке террористов отмечается, что Кулибаба Андрей Викторович, который служил в 3 ОМСБр, был ликвидирован снайперской группой "ЛНР" во время попытки пересечения линии разграничения. В частности, заградотряд выстрелил ему прямо в шею.

"В "ЛНР" уже ввели в действие заградотряды. В последнее время российские оккупанты придумали хороший флешмоб – ликвидируй своего братушаню. Не останавливайтесь, прошу вас", – отметил Штефан.

В свою очередь офицер ВСУ Сергей Нещадим показал на своей странице в Twitter фото еще одного боевика, которому удалось сбежать на свободную территорию Украины и сдаться нашим защитникам.

"Не выдержав издевательств и произвола в российско-оккупационных войсках, один из представителей "нарядной милиции ЛНР" решил сдаться ВСУ и перешел линию разграничения", – рассказал воин.

Террорист "ЛНР" сдался украинским защитникам Twitter Сергея Нещадима

"Военный билет" террориста, который сбежал к ВСУ Twitter Сергея Нещадима

Как сообщал OBOZREVATEL:

российские террористы "ЛНР" 15 августа обвинили Вооруженные силы Украины в снайперском обстреле в районе населенного пункта Логвиново, в результате которого якобы погиб один наемник оккупантов.

Так называемое представительство "ЛНР" в СЦКК заявило, что ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "надлежащей реакции".

Однако в штабе ООС опровергли этот фейк, отметив, что ВСУ полностью соблюдают режим тишины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!