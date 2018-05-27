"Двигались без рук и ног!" "ДНРовцев" высмеяли за новую "страшилку" о ВСУ

Террористы "ДНР" заявили, что украинские военнослужащие якобы "напичканы психотропными веществами", из-за чего не ощущают боли.

Как передает в Telegram "Грани.ру", очередную "страшилку" о бойцах ВСУ озвучил "официальный представитель вооруженных сил ДНР" Эдуард Басурин.

"Случаев очень много, когда отрывало руки и ноги, а люди продолжали двигаться", - заявил террорист.

"Человек падал, когда отлетала голова. Может, я жестко говорю, но эти люди были напичканы психотропными веществами", - сказал он.

Интересно, что такое заявление террориста высмеяли даже российские пропагандистские СМИ, поставив под вопрос адекватность Басурина.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно росСМИ выдали новую жуткую страшилку об Украине.