"Двигались без рук и ног!" "ДНРовцев" высмеяли за новую "страшилку" о ВСУ

Террористы "ДНР" заявили, что украинские военнослужащие якобы "напичканы психотропными веществами", из-за чего не ощущают боли.
Как передает в Telegram "Грани.ру", очередную "страшилку" о бойцах ВСУ озвучил "официальный представитель вооруженных сил ДНР" Эдуард Басурин.
"Случаев очень много, когда отрывало руки и ноги, а люди продолжали двигаться", - заявил террорист.
"Человек падал, когда отлетала голова. Может, я жестко говорю, но эти люди были напичканы психотропными веществами", - сказал он.
Интересно, что такое заявление террориста высмеяли даже российские пропагандистские СМИ, поставив под вопрос адекватность Басурина.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно росСМИ выдали новую жуткую страшилку об Украине.
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