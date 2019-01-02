МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Двери зажали голову: в Сумах лифт убил младенца на глазах у дедушки

5.5тЧитать материал на украинском

В среду, 2 января, в Сумах в результате ЧП с лифтом погиб 3-месячный младенец.

Как передает городской сайт 0542.ua, трагедия произошла после возвращения дедушки ребенка с прогулки. Выходя на 9-м этаже с коляской, лифт внезапно оборвался.

ТСН уточнила, что мужчине удалось выхватить младенца, однако двери лифта зажали голову ребенка вместе с руками дедушки. Прибывшим на место ЧП медикам не удалось спасти малыша.

Новости
В Чикаго лифт с людьми рухнул с 95-го этажа: фото

Выяснением причины ЧП с лифтом занимаются правоохранители, подъемник пока выключили. По словам соседей, младенец был первым ребенком в молодой семье, которая лишь недавно переехала в новую квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно похожее ЧП произошло в Киеве. Коляску с 2-месячным младенцем зажало и раздавило о потолок, когда няня выходила из лифта.

Место
УкраинаСумы
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
1
Смешно
1
Интересно
16
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ещё на одного фашиста меньше. Баба ещё родит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Да, страшно начинается 2019-год для россиян и украинцев: страшные несчастные случаи, зверские убийства, массовые смертельные ДТП
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги