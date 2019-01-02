Двери зажали голову: в Сумах лифт убил младенца на глазах у дедушки

В среду, 2 января, в Сумах в результате ЧП с лифтом погиб 3-месячный младенец.

Как передает городской сайт 0542.ua, трагедия произошла после возвращения дедушки ребенка с прогулки. Выходя на 9-м этаже с коляской, лифт внезапно оборвался.

ТСН уточнила, что мужчине удалось выхватить младенца, однако двери лифта зажали голову ребенка вместе с руками дедушки. Прибывшим на место ЧП медикам не удалось спасти малыша.

Выяснением причины ЧП с лифтом занимаются правоохранители, подъемник пока выключили. По словам соседей, младенец был первым ребенком в молодой семье, которая лишь недавно переехала в новую квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно похожее ЧП произошло в Киеве. Коляску с 2-месячным младенцем зажало и раздавило о потолок, когда няня выходила из лифта.