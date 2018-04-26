Двери выбило и прыгал диван: жители Светлодарска пережили страшную атаку

В результата обстрела террористов на Светлодарской дуге местному жителю посекло ноги, а в домах из-за массированных ударов "прыгала" мебель.

Как говорится в сюжете ТСН, моменты тишины не расслабляют украинских бойцов, потому что атака оккупантов может начаться в любой момент.

"Ну, здесь бывает тишина, и так же может быстро бой начаться, буквально моментально – начинаются прилеты", - рассказал боец ВСУ с позывным "Босяк".

Местные жители сообщают, что в последние дни в Светлодарске было очень неспокойно.

"Беспокойно, шумно, вчера вообще очень шумно было! Вон женщина в туалете просидела на даче – и в домике диван вот так подпрыгивал", – рассказала Анна Диденко.

Под обстрелом террористов в течение недели оказались район Мироновский, поселок Луганское, окрестности Светлодарска и Новолуганского. По мнению украинских военных, падали 120-миллиметровые снаряды, которые дополняли артиллерией 152-мм калибра. Осколки отличаются сплавом и размером.

Отмечается, что первая волна массированной атаки началась до семи утра и продолжалась более часа. В 16:00 начался очередной обстрел, который повредил жилые здания.

"Двери выбило – это уже прикрутили. Дерево побило", – рассказала Лидия Сергеева.

Одному из местных жителей ближе к центру села после взрыва вражеского снаряда посекло осколками ноги. По словам бойцов, угрозы жизни нет.

Как сообщал "Обозреватель", ранее волонтер Юрий Мысягин рассказал о потерях террористов на Светлодарской дуге за последние полтора месяца.