За плечами у одного из основателей “Центра противодействия коррупции” и бывшего члена Совета общественного контроля НАБУ Дмитрия Шерембея – три судимости. Первый тюремный срок активист отсидел за кражу: по словам Шерембея, он вынес из квартиры потерпевшего “две жмени золотых украшений”. О прошлом известного антикоррупционера идет речь в статье-расследовании издания "Страна".

Основатели "Центра противодействия коррупции" Дмитрий Шерембей (слева) и Виталий Шабунин УНН

Как уверяют авторы расследования, все три судимости Шерембея были связаны с тем, что он в прошлом принимал наркотики и совершал квартирные кражи в крупных размерах.

В статье приводится утверждение народного депутата Алексея Гончаренко, который в своем видеоблоге в экспрессивной манере рассказал о прошлом одного из основателей "Центра противодействия коррупции".

“Это “авторитетный человек, три “ходки” - шутка ли! Суммарно больше 8 лет отсидел на “зоне”. Судимый за квартирные кражи человек, бывший наркоман. Теперь - грантоман, я так понимаю. И теперь он у нас один из “борцов с коррупцией”, создатель “Центру протидії корупції!” вместе с Шабуниным. Один - трижды судимый, второй - пока нет. Интересно, знают ли грантодатели, что часть грантов, которые они выделяют, может попасть в воровской “общак”? Потому что Шерембей, который, видимо, в силу возраста просто не пролазил в форточку, теперь занимается более прибыльным и уважаемым занятием. Вот такие у нас “антикоррупционеры”, - резко высказался Гончаренко.

Приводят авторы статьи и рассказ самого Шерембея о его прошлых проблемах с законом. В одном из интервью он рассказывал о том, за что угодил за решетку.

“Две жмени золотых украшений. Его не было дома, мы просто зашли, взяли и ушли. Он потом следователю все в деталях описал – там было 16 листов украшений. К 16-ти годам я вышел, но уже через три месяца я опять сел в тюрьму. Второй раз вышел в двадцать. Это была колония усиленного режима. Там сидели, например, за убийство. Третий срок – это совокупность невероятного количества страшных ошибок", - заявил Дмитрий Шерембей.

Больше подробностей о судимостях сооснователя ЦПК обнародовал журналист Владимир Бойко.

По его словам, будущего активиста-антикоррупционера первый раз посадили 1 июля 1992 года на 2,5 года. Дмитрий Шерембей тогда был осужден Деснянским районным судом Чернигова в соответствии с ч.3 ст.140 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года) за совершенную им кражу в особо крупных размерах. Первый срок, по словам Владимира Бойко, Шерембей отбывал недолго: 31 октября 1992 года он был освобожден по амнистии. Уже 22 апреля 1994 года, Черниговским районным судом Черниговской области Шерембей был повторно осужден за то же преступление и по той же ч. 3 ст. 140 УК. Но на этот раз уже на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.

На свободу из Шосткинской исправительной колонии Шерембей вышел через три года, 16 апреля 1997 года, добившись условно-досрочного освобождения и не отсидев последние 9 месяцев и 18 дней. Тем не менее, Шерембей не стал на путь исправления и в следующем году был пойман на очередной краже. В результате чего 2 июня 1998 года Новозаводский районный суд Чернигова приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по ст. 14, 43, ч. 3 ст. 140 УК Украины (в редакции 1960 года), снова с конфискацией имущества. Будущий член Совета общественного контроля при НАБУ этот срок отбыл полностью в Бучанской исправительной колонии, выйдя на свободу 10 апреля 2002 года.

Ранее основателей ЦПК Дмитрия Шерембея и Виталия Шабунина поймали на том, что во время выборов в Совет общественного контроля при НАБУ в 2015 году они указали недостоверные сведения в поданных документах. В частности, Шабунин не указал в декларации приобретенный в 2014 году земельный участок. А Шерембей скрыл в автобиографии свои судимости по уголовным делам, а также факты отбывания наказания в колонии.

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