Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Две причины: Порошенко сказал, почему не объявил войну России

4.6тЧитать новость на украинском

Украина не могла объявить России войну в 2014 году по двух причинам: чтобы завершить выборы и показать миру, что против государства ведется война и агрессия.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время заседания военного кабинета.

Он подчеркнул, что во время военного положения Конституцией запрещено проводить любые избирательные процессы.

Новости
АТО могут возобновить: Порошенко пояснил новый формат на Донбассе

"Еще раз подчеркиваю, что мы не имели возможности объявлять войну по двум причинам. Первая - нам нужно было завершить демократическую процедуру передачи власти, признанной во всем мире", - сказал президент.

"И вторая позиция - мир должен признать, что против Украины ведется война и агрессия. Не гражданская война, как пытались навязать миру. Не конфликт на востоке", - отметил Порошенко, добавив, что официально агрессия РФ в Украины была признана в 2017 году.

Петр Порошенко

president.gov.ua

Как сообщал "Обозреватель", в понедельник, 30 апреля, в Украине официально было объявлено о завершении АТО на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook

Наши блоги