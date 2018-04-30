Две причины: Порошенко сказал, почему не объявил войну России

Украина не могла объявить России войну в 2014 году по двух причинам: чтобы завершить выборы и показать миру, что против государства ведется война и агрессия.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время заседания военного кабинета.

Он подчеркнул, что во время военного положения Конституцией запрещено проводить любые избирательные процессы.

"Еще раз подчеркиваю, что мы не имели возможности объявлять войну по двум причинам. Первая - нам нужно было завершить демократическую процедуру передачи власти, признанной во всем мире", - сказал президент.

"И вторая позиция - мир должен признать, что против Украины ведется война и агрессия. Не гражданская война, как пытались навязать миру. Не конфликт на востоке", - отметил Порошенко, добавив, что официально агрессия РФ в Украины была признана в 2017 году.

Петр Порошенко president.gov.ua

Как сообщал "Обозреватель", в понедельник, 30 апреля, в Украине официально было объявлено о завершении АТО на Донбассе.