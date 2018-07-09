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Две дивизии: генерал оценил опасность армий "Л/ДНР"

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На временно оккупированных территориях востока Украины фактически размещены две полноценные дивизии.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

Комментируя информацию президента Украины Петра Порошенко об имеющемся на Донбассе российском тяжелом вооружении, он заметил: "Мы знаем об этом. Мы знаем фактическое количество танков, количество артиллерии, количество боевых бронированных машин. Сегодня скрыть это достаточно сложно".

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"Мы должны понимать, что группировка там солидная. С учетом количества танков, "АК-1" и "АК-2" - это фактически две полноценные дивизии", - добавил он.

Отвечая на вопрос, достаточна ли такая группировка для полномасштабного наступления, генерал заверил: "Нет. Она недостаточна. Чтобы провести полномасштабную операцию, противнику надо было бы иметь хотя бы 150 тысяч. То есть имеющуюся группировку надо увеличить в 2-3 раза".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Лопата предложил отрезать Крым от материковой части Украины.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Лопата
Место
Украина
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