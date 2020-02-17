Дважды за день: на Прикарпатье сельского голову наказали за взятки

На Ивано-Франковщине суд оштрафовал на 25,5 тысячи гривен сельского голову Верхней Липицы Владимира Галушко, который за день получил две взятки за землю.

Его признали виновным в мошенничестве, подделке служебных документов и злоупотреблении влиянием. Об этом сообщает "Курс" со ссылкой на приговор Рогатинского районного суда.

Отмечается, что Галушко задержали на взятке еще в марте 2018 года – при получении 100 тысяч гривен взятки в служебном кабинете. За эти деньги он обещал мужчине отдать в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 14 га.

Сельского голову-взяточника оштрафовали на Прикарпатье

При этом за несколько часов до того в костеле Святого Николая сельский голова получил от другого мужчины 5000 гривен за выделение участка 40 соток под кафе возле автомобильной дороги в направлении из Рогатина в Тернополь. Для этого Галушка в частности повлиял на решение местных депутатов.

Во время задержания ему инкриминировали ч. 3 ст. 368 УК Украины – получения неправомерной выгоды, что наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Правда, со временем квалификацию изменили и уже в суде сельскому голове инкриминировали три статьи: злоупотребление влиянием, подделка служебных документов и мошенничество.

"Галушка признал себя виновным и подтвердил два факта получения денег. Говорил, что раскаивается, осуждает свое поведение и просил строго его не наказывать. В итоге суд признал его виновным по трем статьям и назначил наказание в виде 25 500 гривен штрафа", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ректор одного из вузов Донецкой области брал взятки в виде элитных внедорожников за зачисление иностранных студентов в учебное заведение.

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