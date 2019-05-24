Два "золотых" Mercedes за 10 млн: главу ГУД поймали на коррупционной схеме

Руководитель Государственного управления делами Иван Куцик попался на приобретении двух автомобилей по заоблачной цене у своего кума, автомагната и экс-нардепа Тариэла Васадзе.

Так, НАБУ начало расследование по факту закупки машин Mercedes-Benz V-Class V 250d общей стоимостью 10,02 млн грн, передает "Антикор" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

При этом, сообщается, что автомобили приобрели по переговорной процедуре, так как "Автомобильный Дом Украина Мерседес-Бенц", принадлежащий Васадзе, был единственным участником тендера.

Mercedes-Benz V-Class V 250d Auto Mart

Уточняется, что первый автомобиль должен иметь оббивку салона из эксклюзивной черной кожи, систему кондиционирования сидений водителя и переднего пассажира и тому подобное. Второй, помимо этого, – заднюю часть салона с перегородкой, холодильный отсек, откидные столики и ТВ-тюнер.

Примечательно, что кроме этих двух машин, ГУД объявляли еще один тендер — на закупку бронированных Mercedes-Benz общей стоимостью 42,42 млн грн. Однако закупку отменили из-за подачи для участия в торгах менее двух предложений.

Иван Куцик novynarnia.com

Тариэл Васадзе Цензор.NET

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Васадзе заподозрили в масштабной схеме заработка на "евробляхах".

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