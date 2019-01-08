Два месяца цеплялся за жизнь: Полтава восстала из-за 14-летней жертвы ''мажорного ДТП''

В Украине продолжаются аварии с участием мажоров. На сей раз жертвой ДТП стал 14-летний школьник Артем Левченко. В ноябре прошлого года подростка в Полтаве сбила бизнес-леди на Mercedes. 7 января парень скончался в больнице.

О смерти Артема сообщила в Facebook его мама Наталья Левченко. На свой страничке женщина попросила у общественности поддержки в привлечении к ответственности виновного в ДТП.

Авария, забравшая жизнь Артема, произошла в центре города на пешеходном переходе. В результате школьник получил перелом основания черепа и был доставлен в больницу, где врачи делали все возможное, чтобы его спасти. Однако полученные в ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В ДТП с внедорожником погиб 14-летний Артем Левченко

Как стало известно, за рулем внедорожника Mercedes находилась 34-летняя Наталья Саенко – владелица ресторанного бизнеса в Полтаве, сообщает ТСН.

Пытались замять?

В самом начале ДТП проявились некоторые странности. Так, родственники пострадавшего рассказали журналистам, что в день, когда произошла авария, на участке не работали камеры наружного наблюдения.

Также отмечалось, что пока медики оказывали первую помощь пострадавшему подростку, муж водителя на глазах у патрульных снял с авто номера и забрал видеорегистратор.

Позже Саенко написала в Facebook, что экспертиза прольет свет на то, было ли вмешательство в работу видеорегистратора автомобиля или нет.

Наталья Саенко

Наталья Саенко

По данным журналистов, Наталья Саенко не первый раз совершает ДТП. В 2016 году Полтавский суд обязал женщину заплатить 3,5 тыс. грн штрафа за нетрезвое вождение автомобиля.

Грозит до 8 лет

Начальник пресс-службы ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил OBOZREVATEL, что в связи со смертью ребенка расследование продолжается по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция предусматривает до восьми лет тюрьмы.

"Назначен ряд экспертиз, опрошены свидетели, проводятся следственные действия. Изъятый видеорегистратор также направлен на экспертное исследование. Решается вопрос об оглашении подозрения фигуранту ДТП", – рассказал он.

Перекрывали дорогу

Днем 8 января местные жители, пришедшие почтить память Артема, перекрыли улицу улицу, где произошло ДТП. Люди требовали, чтобы с ними встретился начальник областной полиции Андрей Замахин и рассказал о ходе следствия по этому делу. Вместо него приехал руководитель следственного управления области Василий Лялин, который пообещал, что дело на днях будет передано в областную прокуратуру. Однако, по его словам, подозрение еще никому не вручалось, сообщили "Факты".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о резонансном ДТП на ул. Сумской в Харькове в октябре 2017 г. Тогда внедорожник Lexus, за рулем которого была Алена Зайцева, насмерть сбил шесть человек. Несмотря на то, что с момента ДТП прошло больше года, суды до сих пор продолжаются.