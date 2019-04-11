Два копа из России попросились в Украину: что случилось

Двое граждан России обратились с просьбой политического убежища в Украине в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область).

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, россияне являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности.

"Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью", - говорится в сообщении.

Россияне объяснили, что лица, которые попали в поле их зрения, являются членами преступной группировки, занимающейся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах России.

По словам граждан РФ, они стали жертвами преследования влиятельных людей из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотиков в аптеках на участке своей ответственности. Они также утверждают, что в отношении них на территории РФ внутренней безопасностью МВД РФ сфабриковано и расследуется Следственным Комитетом заказное уголовное дело.

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"Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом "сверху" они приняли решение бежать из РФ в Украину. Россияне также отметили, друзья сообщили им, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее убежища в Украине попросила россиянка с тремя детьми.

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