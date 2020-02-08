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8 февраля • обновлено в 23:27
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Два дня - и готово: украинцы в Боснии обнесли 23 банкомата "Сбербанка"

4.1т
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В Боснии трое граждан Украины ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка", похитив 2,7 млн конвертовных марок (более 37 млн грн). Для этого им понадобилось всего 53 часа.

Как сообщает Zurnal, подозреваемые "обчистили" банкоматы в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладани, Вогоше, Сараево, Киселяку, Крешево, Хаджич, Илиже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какани и в Бихаче.

Российский Сбербанк ничего не заметил в течение рабочего дня и сообщил об исчезновении средств с банкоматов, уже когда полиция арестовала двух из трех украинцев.

Ограбление банкомата

Ограбление банкомата

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Подозреваемыми в ограблении банкоматов являются Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко. Они въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнике 31 января.

Отмечается, что полиция Бихача случайно наткнулась на Бойко и Зайцева 2 февраля. У них обнаружили около 100 000 марок и арестовали. Остальные 2,6 миллиона марок, которые, по данным Сбербанка, пропали без вести, еще не найдены.

При этом третьему украинцу, Титаренко, удалось скрыться. По данным полицейских, он въехал в Венгрию днем позже.

Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и причин своих действий. Известно, что грабили они только банкоматы Сбербанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января в Одессе трое вооруженных разбойников напали на автомобиль инкассаторов, похитили его и забрали 700 тыс. грн. Их задержали правоохранители.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Босния и Герцеговина
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
иш ты,какие молодчуги,справжни патриоты,из онижедетов определенно.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
С каким восторгом обсос рассказывает о преступниках... Как смакует обстоятельства... Как восхищается преступниками...
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Знов обоз тупить. Ощадбанк - це не Сбербанк. І чому назви банків у лапках? Обоз, ти вже за*бав своєю безграмотністю.
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Alex Mak, Але Ощадбанк, Приватбанк, УкрСиббанк, а якщо попереду слово банк, тоді у лапках, наприклад. банк "Мрія"
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Alex Mak
Alex Mak
в тумані Їжачок, кав'ярня " Мрія", піцерія "Їжачок",і т.д.
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