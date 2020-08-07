Под Запорожьем девушка с двумя 'помощниками' издевалась над животными и снимала на видео извращения. Эксклюзивные подробности

В селе Михайловка Запорожской области разоблачили живодеров в одном из дачных кооперативов. Девушка с хозяином дома, где жила, и его женой жестоко издевались над котами и собаками и убивали их. Кроме того, они снимали порно с участием неподвижных животных, которое выставляли в соцсети за деньги. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Садилась на животных и давила ногами

Записи уже удалили из запрещенной соцсети VK. Однако скрины того, что происходило на даче в селе Михайловка, в районе дачных поселков Курьянова, сохранились. На них 24-летняя Кристина пышного телосложения садится на собак, наступает на котов ногами, душит и убивает их.

Кристина публиковала фото издевательств над животными Одна из страничек Кристины в VK

Видео она выкладывала в закрытой группе, а с желающих посмотреть брала по 50 евро. Как выяснилось, таким образом она зарабатывала не первый месяц.

"Кристина уже несколько лет живет в этом поселке, в доме у 52-летнего мужчины. Сама приехала вроде из Донецка. Мы были там на месте, когда работала полиция. Во дворе много пятен уже запекшейся крови, даже нашли отрубленный кошачий хвост. Девушка рассказывает, что ее заставляли все это делать, а она не хотела, но не было выбора. А мужчина уверяет, что ничего не знал, мол, она сама этим занималась", – говорит OBOZREVATEL киевская зоозащитница Светлана Лаврикова, которая первой опубликовала шокирующие фото.

Кристина снимала издевательства над животными Facebook Светланы Лавриковой

По словам зоозащитницы, жители знали о происходящем, но никуда не жаловались.

Снималась в порно

В самом поселке рассказывают, что хозяин дома Александр, бывший афганец, живет тут давно.

"Эта девка приехала еще несколько лет назад. Что уж они там творили, не знаю, но не раз слышала, как оттуда доносятся жалобные крики и визг животных. Когда я ей говорила, то она отмахивалась, мол, коты дерутся", – поделилась одна из местных жительниц.

Кристина (справа), Александр (в центре) и жена Александра Instagram its_zp

У Кристины есть несколько страниц под разными фамилиями: Иванова, Степаненко. Пользователи соцсетей отыскали давние записи девушки.

"Ее видео нашли в каких-то порногруппах. Она там еще малолетняя, обнаженная, стоит и курит. У нее есть семья – мама и братья. Мать вроде приезжала за ней, даже отводила в полицию за что-то. Но там дело дальше РОВД не пошло. Один из братьев о ней и слышать не хочет, открещиваются от сестры. А мама сейчас на заработках за границей", – рассказывает Светлана.

Кристина жестоко издевалась над животными

Жалуется на тяжелое детство

Харьковский блогер Андре Лукин (Пранк) записал разговор с Кристиной. Она рассказывает якобы о тяжелом детстве. По словам девушки, дома ее били шлангом от машинки, тяжелыми предметами, насиловали. А мама и вовсе выгнала из дома и выписала. Она устроилась работать в АТБ, снимала квартиру.

Кристина издевалась над животными Instagram Prana.108

"Мне еще ее одноклассники писали, что в школу Кристина приходила с синяками и ссадинами, дома ее действительно били. Какие-то остатки человечности в ней еще есть, где-то очень глубоко. А вот хозяин дачи производил очень неприятное впечатление. Говорят, что она по объявлению нашла этот дом, они сдавали комнату. Сама родом из Запорожья", – сказал OBOZREVATEL Лукин.

В полицию Запорожской области еще 13 июля сообщили, что кто-то создал в интернете страницу и выкладывает туда видео порнографического характера. Таким образом, правоохранители вышли на злосчастный дом.

Кристина снимала издевательства над животными Facebook Светланы Лавриковой

Там провели обыск, изъяли компьютер и телефоны, на которых были материалы порнографического характера. Также обнаружили фото и видео жестоких пыток и убийств животных.

Производства открыты по ч. 1 и 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), а также ст. 299 (жестокое обращение с животными). Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.