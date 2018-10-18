''Душил веревками'': всплыла жуткая информация о керченском стрелке

Влад Росляков, устроивший бойню в колледже Керчи 17 октября, в детстве был жестоким и издевался над животными.

Об этом сообщила соседка студента. Парня знали по адресу, куда приехали оперативники лишь в детстве – после развода родителей он там не жил, передает КерчьИнфо.

"Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру", - сказала соседка.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек. Спасатели нашли еще один труп в здании политехнического колледжа. Пострадали 68 человек. Пятеро из них находятся в коме.