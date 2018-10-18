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''Душил веревками'': всплыла жуткая информация о керченском стрелке

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Влад Росляков, устроивший бойню в колледже Керчи 17 октября, в детстве был жестоким и издевался над животными.

Об этом сообщила соседка студента. Парня знали по адресу, куда приехали оперативники лишь в детстве – после развода родителей он там не жил, передает КерчьИнфо.

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"Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру", - сказала соседка.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек. Спасатели нашли еще один труп в здании политехнического колледжа. Пострадали 68 человек. Пятеро из них находятся в коме.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Детство этого дебила прошло в Керчи оккупированной окраиной (((
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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
Зраз напишуть що захочуть. Лише б не думали.... чому є люди, які кажуть, що стріляв не один стрілець? Чому є люди, які не вірять, що він один, міг ререміщуватись по коледжу так швидко і з гвинтівки!!!!!! вбив 20 осіб і 68 поранив!!?? І перед цим був вибух и невиличкі вибухи.......... Знову проводили навчання? І не вибухівку занесли а мішоок цукру? В Росії так завжди.......
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Okcen Yuri
Okcen Yuri
так и путин котов душил душил душил душил ( Булгаков Собачье сердце )
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