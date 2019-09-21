Душил, чтоб не ушла: убийца 16-летней киевлянки сделал жуткое признание

Отец убитой 21 сентября 16-летней киевлянки на допросе в управлении полиции признался в совершении преступления и рассказал жуткие подробности.

Как сообщает "Информатор", подозреваемый рассказал, что пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и у них с дочерью завязался конфликт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам отца убитой, девушка хотела уйти на улицу, но он связал ей руки и ноги, и попытался душить. После этого она долгое время лежала на диване и не шевелилась.

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Полиция на месте преступления Скрин видео

Мужчина рассказал, что подошел к ней и обнаружил, что дочь не подает признаков жизни. Как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть наступила в результате удушения.

Подозреваемый задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 16-летнюю киевлянку бабушка нашла связанной колготками в собственной постели.

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