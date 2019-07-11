Самоубийство? Выяснились страшные подробности смерти матери с малышами на Херсонщине

Коллеги 34-летней Ольги Буниной, которую с двумя детьми нашли мертвой в съемной квартире в Скадовске на Херсонщине, не верят в ее самоубийство.

Знакомые уверяют, что Оля была редким лидером и имела очень много планов на жизнь. Хотя некоторые признают – в последнее время молодая женщина переживала личные проблемы. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Страшная находка

В курортном Скадовске произошла ужасная трагедия. В одном из домов, на пятом этаже в квартире нашли три бездыханных тела. Оля Бунина, 34-летняя женщина, лежала с пакетом на голове, а рядом находились тела двух ее сыновей 7 и 9 лет.

Сначала полиция заявила, что у мальчиков нет внешних признаков насильственной смерти. Позже стало известно, что дети умерли раньше матери, возможно, от отравления.

Одно из последних фото с детьми Instagram Оли Буниной

Нашел их бывший муж Ольги, который стал волноваться – они отправились к морю на отдых, но на связь не выходили. Заподозрив неладное, он приехал и обнаружил жуткую картину.

Риелтор и успешная бизнесвумен

Ольга Бунина была владелицей агентства недвижимости в Херсоне, ее компания так и называлась "Бунина и Партнеры". В сети можно найти достаточно много объявлений о продаже недвижимости этим агентством. Правда, сейчас все телефоны, указанные на сайте, отключены.

Ольга Бунина Instagram Оли Буниной

Коллеги говорят, что она была успешной бизнесвумен, и они не слышали, чтобы у нее были проблемы в работе.

Еще Ольга активно участвовала в различных тренингах – училась сама и учила других совершенствовать бизнес.

"Я помню, что мы с ней еще осенью прошлого года учились в "школе директоров" в Одессе. И мы все ее запомнили как молодого лидера. Она очень целеустремленная. На занятиях она часто задавала правильные вопросы. И сама очень интересно рассказывала о своем бизнесе", – сообщила OBOZREVATEL одна из знакомых Ольги.

Ольга Бунина Instagram Оли Буниной

Ольга Бунина Instagram Оли Буниной

Самоубийство?

Коллеги не верят в ее самоубийство. "Вы не представляете, сколько планов было у нее и сколько проектов она вела! Она сама рассказывала, как умудрялась продавать недвижимость, которую ее коллеги не могли продать годами. Она говорила, что приходила на объект со своей методикой, находила подход к владельцу и продавала по самой максимальной цене", – продолжает знакомая.

Другие коллеги рассказывают, что Оля просто души не чаяла в своих двух сыновьях. Это был смысл ее жизни.

Оля души не чаяла в детях Instagram Оли Буниной

Instagram Оли Буниной

"Она часто о них говорила, восхищалась ими, гордилась их успехами. Она была отличной мамой. Я никогда не поверю, что Оля могла убить своих детей. Это неправда, мы не верим в это. И надеемся, что все-таки полиция не будет рассматривать только одну версию. И найдет убийцу семьи", – заявила нам коллега Ольги.

На сохранившихся в сети фото видно, что Оля обожала своих детей. Когда сыновья были поменьше, она устраивала для них яркие дни рождения, с анимацией, сюрпризами и красивыми тортами. О них она писала, что сыновья всегда ждут ее с работы, умеют играть в ее офисе, когда мама работает, и тихо сидеть на ее показах. А еще умеют мыть посуду. Правда, ни на одном из фото нет отца детей.

Instagram Оли Буниной

Устраивала для детей яркие дни рождения ВК

Торт для сына ВК

Поздравление сына с Новым годом Instagram Оли Буниной

День рождения несколько лет назад ВК

В одном из журналов Херсона в 2017 году Ольгу даже назвали одной из успешных женщин. Недвижимостью она начала заниматься еще в 2008 году, а свою компанию задумала, создала и открыла буквально за полтора года. В интервью Ольга рассказывала, что она никогда не берется за объекты, документы которых не прозрачны.

В журнале Олю назвали успешной женщиной Instagram Оли Буниной

Переживала личные проблемы

И все же одна из знакомых Ольги сообщила OBOZREVATEL, что в последнее время женщина переживала личные проблемы. Она развелась с супругом.

"Я не могу вам рассказать все, чем Оля делилась, извините. Но у нее как-то прозвучала фраза, когда мы говорили о детях. Она сказала, мол, хорошо тебе, у тебя есть муж и тебе есть на кого положиться. А я одна с детьми", – рассказала ее подруга.

Многие удивились, заметив, что в Facebook исчезла страничка Оли. Вероятно, она или кто-то еще ее удалил.

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