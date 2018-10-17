''Душа умирает'': украинцев довело до слез видео с убитым воином ОС

На Донбассе от пули снайпера погиб 27-летний старший сержант Антон Моспан из Черкасс.

Об этом сообщила волонтер Оксана Циганок на своей странице в Facebook. Cмертельное ранение он получил от пули снайпера вблизи села Крымское на Луганщине.

"Свои поймут. Для чужих - это не пиар... это снималось для себя. Он так хотел нам все показать. Просто, когда гаснет солнце у таких детей как Моспан Антон, душа умирает", - написала Циганок и опубликовала видео с погибшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения.