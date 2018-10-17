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''Душа умирает'': украинцев довело до слез видео с убитым воином ОС

7.1тЧитать материал на украинском

На Донбассе от пули снайпера погиб 27-летний старший сержант Антон Моспан из Черкасс.

Об этом сообщила волонтер Оксана Циганок на своей странице в Facebook. Cмертельное ранение он получил от пули снайпера вблизи села Крымское на Луганщине.

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"Свои поймут. Для чужих - это не пиар... это снималось для себя. Он так хотел нам все показать. Просто, когда гаснет солнце у таких детей как Моспан Антон, душа умирает", - написала Циганок и опубликовала видео с погибшим.

''Душа умирает'': украинцев довело до слез видео с убитым воином ОС
''Душа умирает'': украинцев довело до слез видео с убитым воином ОС
''Душа умирает'': украинцев довело до слез видео с убитым воином ОС
''Душа умирает'': украинцев довело до слез видео с убитым воином ОС

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Вы твари тут друг с другом переписываетесь?Обоз боиться,что при закрытых комментариях,не будет рейтинга?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Лазарева Ирина, Обоз боится, что здесь останутся только такие хохло-дебилы, как ты, шалава хохложопая. Иди на другие сайты, где хохло-свиньи хрюкают на своей свинячей мове, там все комментарии будут тебе в радость, никто тебя здесь не держит.
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Кацапобыдло,нечем заняться?Какие шалашовки породили это дерьмо,которое строит здесь комментарии?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Лазарева Ирина, ты бы не сильно тут свое хохло-хайло разевала, все-таки здесь не базар и своим обычным хохложопским хамством ты никого тут не впечатлишь. А если нечего сказать по делу, проваливай на трассу и занимайся тем, для чего тебя создал Бог, проблядь хохложопая.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Очередному пидоргу сделали апгрейд.Перепрошивка ПО не удалась.
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