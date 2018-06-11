"Дурное место": всплыли детали взрыва в клубе в Сумах

Ночной клуб "Луна" в Сумах, где утром 10 июня один из посетителей взорвал гранату, травмировав 9 человек, уже давно имеет дурную славу, и местные жители не удивляются тому, что произошло.

По их словам, здесь всегда кого-то бьют. Преимущественно на рассвете, когда клуб закрывается, сказано в сюжете ТСН.

"Постоянно эти разборки, вечно идешь на работу – ну, это ужасно. Это заведение надо закрыть", – говорит местная жительница Зинаида Торба.

Мужчина, взорвавший гранату, уже приходил в ночной клуб, но его не пустили охранники, поскольку тот якобы был очень пьян. Впоследствии он вернулся в заведение в Балаклаве и с гранатой. Его задержали сразу в соседнем дворе – патрульные и охранники ночного клуба.

На залитой кровью полу в холле заведения взрывотехники нашли чеку от гранаты РГД-5. На выходе – кольцо, которое нападающий выбросил, когда убегал.

"Установлено и задержано лицо, предварительно, использовавшее гранату РГД-5 в помещении на втором этаже заведения. Работникам полиции, его задерживали, он угрожал ножом, который был у него в руках", – рассказал руководитель Сумского отдела полиции Павел Карабута.

По данным правоохранителей, 28-летний подозреваемый – житель Сум. Он вроде бы входит в местной преступной организации. Давать показания отказывается.

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Подозреваемого доставили в полицию. Ему инкриминируют покушение на убийство, сопротивление работникам полиции, хулиганство, незаконное обращение с боеприпасами. Прокуратура уже объявила ему подозрение. Суд должен избрать ему меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент взрыва гранаты попал на видео.