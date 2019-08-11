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"Дух Бандеры": в "ЛНР" устроили истерику из-за погибших бойцов ВСУ

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Террористы "ЛНР" разразились бредовым заявлением о том, что украинские защитники "могут использовать погибших бойцов ВСУ" для обвинений оккупантов в обстрелах.

Об этом пишут ресурсы боевиков, ссылаясь на "офицера пресс-службы милиции ЛНР" Ивана Филипоненко.

Накануне в районе ООС под Светлодарском в результате обстрелов погиб один украинский военный, а еще один получил ранения. Террористы же свою причастность умалчивают и утверждают, что трагедия произошла якобы "при минировании местности".

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"Украинская сторона не решилась эвакуировать тела погибших солдат. Мы не исключаем, что командование ООС развернет полномасштабную информационную кампанию, в рамках которой будет заявлено, что бойцы погибли в результате обстрела", - забредили оккупанты.

На их фантазии отреагировал блогер Фашик Донецкий, который пригрозил, что оккупантам также следует бояться "духа Степана Бандеры".

"Дух Бандеры": в "ЛНР" устроили истерику из-за погибших бойцов ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, террористов на Донбассе в последнее время "пробило" на бредовые фантазии. Так, накануне в "ДНР" заявили, что якобы "прорвали оборону ВСУ" и в течение суток доберутся до Киева.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Луганск
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Украины Народ
Украины Народ
Ну у них паника, а у нас веселье от каждого доклада и СБУ и ВСУ, то мина прилитит прикрученная к гранате, то пуля прикрученная к вороне, скоро муравьи с бомбами бегать будут.
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