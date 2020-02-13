Убийство Шеремета: защита Дугарь опровергла новые доказательства полиции

Защита подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестры Яны Дугарь назвала ложью доказательства против девушки, которые обнародовала Национальная полиция.

Адвокаты пришли в четверг, 13 февраля, под здание Министерства внутренних дел и заявили, что их клиентка не была в Киеве летом 2016 года, когда было подорвано авто Шеремета, передает hromadske (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Защита утверждает, что доказательства – результаты экспертизы комплексной судебно-психологической и портретной экспертизы – не являются новыми, а полиграф подтвердил непричастность Дугарь к убийству.

Дугарь опровергла доказательства полиции по делу Шеремета hromadske

"Эта экспертиза на 46 страницах – она ​​с 7 числа у обвинении. В ходе этого исследования Яне поставили соответствующие вопросы, касающиеся ее причастности к совершению преступления. Она ответила на четыре вопроса и ни один вопрос не подтвердил ее причастность", – отметил адвокат Николай Ореховский.

Сама Дугарь отметила, что считает эти доказательства неубедительными. При этом подозреваемая добавила, что покидала военную часть только по праздникам. Опровергла она также и доказательную силу переписки с подругой.

На встречу адвокаты приглашали также представителя МВД Артема Шевченко, однако он не пришел.

В комментарии hromadske он отметил, что Дугарь подозревают не в слежке за самим Шереметом, а в осуществлении разведки на маршруте движения до и от места совершения преступления. Это, по мнению следствия, доказывает то, что полиграф не дал ответа на необходимые вопросы.

Также, по словам Шевченко, подозреваемая была в Киеве по меньшей мере дважды накануне преступления.

Адвокати Яни Дугарь, підозрюваної у справі вбивства Шеремета, стверджують, що їхня підзахисна не приїздила до Києва у 2016 році, коли було підірвано автівку журналіста pic.twitter.com/Z0QRj2aEke — hromadske (@HromadskeUA) February 13, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция заявила, что Дугарь якобы 22 раза самовольно покидала военную часть в 2019 году, а сравнительная экспертиза четко указала, что девушка на видео по разведке и на видео с Дугарь – один и тот же человек.

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