Дубинский инициировал уголовные дела против захватчиков Плисецкого гранитного карьера

Народный депутат Александр Дубинский инициировал открытие уголовных дел по факту захвата горнопромышленного предприятия ООО "Плисецкий гранитный карьер" (ООО "ПГК"). Он сделал официальное обращение на руководителя Нацполиции Игоря Клименко и министра юстиции Дениса Малюську для открытия производств в отношении возможного сговора депутата Верховной Рады Игоря Киселева с ООО "Трудовой дом Труд", частным исполнителем Павлом Говоровым и должностными лицами Укргазбанка против этого предприятия. Об этом сообщается на сайте dubinsky.pro.

Согласно сообщению, Киселеву и его возможным подельникам может быть предъявлено несколько обвинений: умышленное доведение компании до банкротства, фальсификация документов, невыполнение решений судов и прочее.

Отдельно Дубинский попросил расследовать незаконные действия частного исполнителя Говорова в отношении ООО "ПГК", и отменить его незаконные постановления, а также записи об обременении, которые были проведены регистратором Киево-Святошинской госадминистрации Киевской области Ткаченко Д.В.

По данным Дубинского, Плисецкий гранитный карьер был доведен до банкротства руками исполнителя Говорова, который игнорировал постановления судов и пособничал захватчикам предприятия. На текущий момент работа ООО "Плисецкий гранитный карьер" остановлена, и оно не может осуществлять свою деятельность. Поскольку была незаконна изъята производственная техника — экскаваторы. Хотя еще в середине 2019 года ООО "ПГК" было функционирующей компанией. У него была задолженность по кредиту Укргазбанка, которая постепенно выплачивалась.

"Общая сумма кредита Укргазбанка — 64 млн грн. Он был реструктуризирован и предприятие подписало с банком мировое соглашение. Всего ООО "ПГК" перечислило по кредиту 56 млн грн, в том числе 20,9 млн грн после заключения мирового соглашения. Оно выполнялось и стороны должны были его продлить после того, как компания в первой половине 2019 года продлит Специальное разрешение на пользование недрами", - сообщается в публикации.

"Однако после смены руководства Укргазбанка финучреждение отказалась выполнить эту договоренность. Оно делало все, чтобы довести компанию до банкротства, нарушая свои же обещания: продлить срок мирового соглашения на 12 лет с утверждением нового договора в суде. Сократить комиссию за услуги частного исполнителя — 10% суммы задолженности. Вместо всего этого частный исполнитель Павел Говоров наложил арест на имущество и средства ООО "ПГК". Тем самым остановил его работу (предприятие не может функционировать без техники). А также вынес постановление о взыскании в свою пользу вознаграждения на неподъемную сумму — €250 тыс", - добавил автор заметки.

Как сообщается в публикации, в июне и июле 2019 года Плисецкий гранитный карьер направлял в Укргазбанк письма с предложениями по выплате задолженности, однако они тотально игнорировались. Тот же Укргазбанк блокировал план санации ООО "ПГК", который был разработан компанией в соответствии с Кодексом Украине по банкротству. Все делалось, чтобы остановить предприятие и захватить его. В том числе с нарушением судебных запретов на взыскание имущества и других правовых актов.

"ООО "Плисецкий гранитный карьер" к краю финансовой катастрофы целенаправленно вела группа лиц, перечисленных в заявлении депутата Александра Дубинского: Киселев, Говоров и ответственные работники Укргазбанка. Создавались все условия для рейдерского захвата компанией "Трудовой дом Труд" — однодневкой без активов и состоящей из одного участника. Ее интересовали не только оборудование гранитного карьера, но и его лицензия на ведение горнопромышленной деятельности, получение которой требует большого времени и усилий", - отмечено в публикации.

"Хочется верить, что Минюст примет меры в отношении преступного частного исполнителя Говорова, а правоохранители проведут надлежащее расследование по захватчикам ООО "Плисецкий гранитный карьер", и привлекут виновных к ответственности", - добавил автор публикации на сайте нардепа.