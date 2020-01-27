Тысячи жертв за год: министр раскрыл пугающие данные о ДТП в Украине

В Украине в 2019 году произошло около 160 тысяч ДТП, в которых погибли почти 4 тысячи человек.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации планов Укравтодора "Дороги UA 2020", передает "Лига.Бизнес".

Министр добавил, что в дорожно-транспортных происшествиях также были травмированы 32 тысячи человек.

Криклий отметил, что аварии на дорогах приводят и к экономическим потерям.

"Социально-экономические потери из-за дорожно-транспортных происшествий и те смерти, которые мы несем, – это почти 70 миллиардов гривен в год. Это около 2% валового внутреннего продукта. Это существенные экономические потери", – сказал Криклий.

В этом году, по словам главы министерства инфраструктуры, государственная программа безопасности предусматривает 3,2 млрд гривен.

"5% Дорожного фонда идет на финансирование этой программы. Однако состояние ее выполнения было неудовлетворительным: 2018 – 0% (предполагалось 2,6 млрд грн), 2019 – 38% (предполагалось 2,7 млрд грн)... В этом году государственная программа безопасности предусматривает 3,2 млрд грн и наша команда выполнит ее", – заявил Криклий.

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