Главная Новости
27 января • обновлено в 19:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Тысячи жертв за год: министр раскрыл пугающие данные о ДТП в Украине

1.4т
Читать материал на украинском

В Украине в 2019 году произошло около 160 тысяч ДТП, в которых погибли почти 4 тысячи человек.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации планов Укравтодора "Дороги UA 2020", передает "Лига.Бизнес".

Министр добавил, что в дорожно-транспортных происшествиях также были травмированы 32 тысячи человек.

Новости
Захлебывался водой на дне реки: жуткие подробности ДТП под Киевом с 9-летним мальчиком

Криклий отметил, что аварии на дорогах приводят и к экономическим потерям.

"Социально-экономические потери из-за дорожно-транспортных происшествий и те смерти, которые мы несем, – это почти 70 миллиардов гривен в год. Это около 2% валового внутреннего продукта. Это существенные экономические потери", – сказал Криклий.

В этом году, по словам главы министерства инфраструктуры, государственная программа безопасности предусматривает 3,2 млрд гривен.

"5% Дорожного фонда идет на финансирование этой программы. Однако состояние ее выполнения было неудовлетворительным: 2018 – 0% (предполагалось 2,6 млрд грн), 2019 – 38% (предполагалось 2,7 млрд грн)... В этом году государственная программа безопасности предусматривает 3,2 млрд грн и наша команда выполнит ее", – заявил Криклий.

ДТП в Украине

ДТП в Украине

Коллаж

Ранее OBOZREVATEL публиковал пугающую статистику о ДТП в Украине. Наша страна в этом контексте одна из самых травмоопасных во всей Европе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Война на дорогах
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Министерство инфраструктуры ДТП
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
10
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mild Heir
Mild Heir
І що, пан міністр, збирається робити окрім говорити?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги