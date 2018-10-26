''Могут выйти из СИЗО'': в суде над Зайцевой произошли сдвиги

На последнем судебном заседании по делу харьковского ДТП обвиняемая Алена Зайцева присутствовала и на здоровье не жаловалась, но ее адвокат уверяет, что у обвиняемой — посттравматическая энцефалопатия, которая требует лечения у невропатолога.

В тоже время суд разрешил защите второго обвиняемого, Геннадия Дронова, провести еще одну экспертизу . На этот раз специалисты будут устанавливать более четкие границы перекрестка, чтобы выяснить, где именно находился автомобиль Дронова перед движением. Подробнее о ходе громкого дела — в материале OBOZREVATEL.

Снова жалуется на травму

Алена Зайцева, которая фактически срывала два предыдущих судебных заседания, на этот раз присутствовала в зале. По словам адвоката родных погибших Ларисы Матвеевой, скорую к залу суда ей никто не вызывал.

На этот раз Зайцева была на заседании Народная правда

Один из трех защитников Зайцевой Евгений Мельниченко сказал OBOZREVATEL, что получил ответ на свой запрос из СИЗО. "Там ей поставили диагноз посттравматическая энцефалопатия. Ведь в 10 лет она попала в аварию. Но в условиях СИЗО травма дает о себе знать — скачет давление. И ее должен лечить невропатолог, а не терапевт, который есть в СИЗО. Ведь нам нужно, чтобы до приговора она дошла не на каталке, чтобы она понимала приговор", — настаивает Мельниченко.

Также он уверяет, что обвиняемая признает свою вину. "Другой вопрос, что суд должен установить степень вины и роль каждого в этой аварии", — говорит он.

Для этого адвокат просил у суда провести экспертизы и ответить на три вопроса. По его мнению, Lexus Зайцевой перед светофором притормаживал на пару секунд. "А этот момент в экспертизе не был учтен. Есть свидетель, который ехал за Дроновым, он во время эксперимента указал, что авто Зайцевой ехало со скоростью 73 км в час. Я хочу выяснить — могла ее машина в то время остановиться перед перекрестком или нет. И третье, почему произошло переворачивание авто. Она ведь не выезжала на тротуар, а ее вынесло туда от удара. Правда, суд решил, что и так понятно, что от удара", — перечисляет свои вопросы Мельниченко.

В страшной аварии погибли шесть человек

Но судья решил отказать адвокату в подобных экспертизах.

Защита Дронова добилась успехов

Больше повезло адвокату Дронова. Экспертиза должна все-таки установить границы перекрестка и дать ответ, где находился автомобиль второго обвиняемого — за перекрестком или уже на нем.

Правда, проводить экспертизу будут снова в Харькове, хотя адвокат Сергей Перепелица настаивал на Одессе.

Экспертиза должна установить границы перекрестка, где стояло авто Дронова NewsRoom

По словам Ларисы Матвеевой, на самом деле институты экспертизы — что в Одессе, что в Киеве — перегружены работой, и сам процесс может просто затянуться.

Есть опасность домашнего ареста

Защита родственников погибших в этой страшной аварии говорит, что чем дольше затягивают судебный процесс, тем больше вероятность того, что в один прекрасный момент обвиняемые могут оказаться не за решеткой, а под домашним арестом.

"Мы думали, что процесс закончится еще летом, а ему конца и края не видно. Каждые два месяца прокуратура ходатайствует о том, чтобы продлить меру пресечения обвиняемым. Они предоставляют аргументы, почему эти люди должны находиться в СИЗО. Если сначала защита Зайцевой была не против, чтобы та находилась в СИЗО, то теперь они настаивают на ее плохом состоянии здоровья. Дронов же говорит, что у него престарелая мать, которой нужна помощь. Однако никакими документами ни тот, ни другой пока это не подтвердили. Но каждый раз есть риск того, что обвиняемых могут выпустить из СИЗО", — заявила OBOZREVATEL Матвеева.