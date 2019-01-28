ДТП в Харькове: суд принял новое решение по делу Зайцевой

На заседании по делу о смертельном ДТП на Сумской в Харькове защитник подозреваемого Геннадия Дронова ходатайствовал о вызове в суд для допроса следователя Игоря Волкова.

Адвокат Сергей Перепелица считает, что необоснованные действия Волкова привели к затягиванию судебного процесса, передает MediaPort.

При этом судья Виктор Попрас отказал в удовлетворении ходатайства. Следующее заседание состоится 30 января.

Также суд принял решение вызвать экспертов по делу о ДТП для рассмотрения отвода в их присутствии на следующем заседании.

MediaPort

MediaPort

По мнению Перепелицы, вывод днепровских экспертов, установивших, в частности, скорость Lexus, свидетельствует о некомпетентности харьковских экспертов. Поэтому он просил об отводе последних.

Против выступили обвинение, защита Зайцевой, большинство пострадавших и их представителей.

Как писал OBOZREVATEL:

18 октября 2017 года в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля – врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Алена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

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